Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тренер «Родины» Хуан Диас: если выйдем в РПЛ, обязательно позвоним Серхио Рамосу!

Тренер «Родины» Хуан Диас: если выйдем в РПЛ, обязательно позвоним Серхио Рамосу!
Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас заявил, что пригласит в команду бывшего защитника сборной Испании Серхио Рамоса, если москвичи выйдут в Мир РПЛ по итогам сезона. Ранее специалист работал с этим игроком в «Севилье».

«Да, я тоже об этом думал! Если выйдем в Премьер‑Лигу, обязательно позвоним Рамосу! Наберу ему и скажу: «Серхио, бери майку под четвёртым номером и готовься к стандартам — будем искать тебя в штрафной, все подачи пойдут на тебя». В «Севилье», когда мы работали над этим аспектом, мне часто говорили: «Закрой ноутбук, не ищи новых решений, просто найди Рамоса на стандарте, и всё будет хорошо».

Сейчас в Испании ходят слухи, что Серхио Рамос собирается купить свой клуб. И, похоже, к этому всё идет. Не знаю, завершит ли он тогда игровую карьеру или станет генеральным директором своей же команды», — сказал Диас в эфире «Матч Премьер».

Комментарии
