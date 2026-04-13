«Чисто абаскальщина». Генич — о работе Фабио Челестини в ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич сравнил работу главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в осенней части сезона с первыми месяцами испанского тренера Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Во всей этой истории ЦСКА, мне кажется, сейчас, по весне, команда не заслуживает хвалебных отзывов. Мне кажется, целиком и полностью за всё, что сейчас происходит, вина лежит на клубе. Потому что, когда он [Челестини] выиграл Суперкубок и в себя влюбил по осени — это чисто абаскальщина. Когда Абаскаль, хоть и не выиграл Суперкубок, весной был хорош и решили почему-то зимой с ним продлить контракт и наделить его дополнительными опциями.

Вот ЦСКА выдержал бы [паузу] как большой клуб. Думаю, они просто испугались ситуации, как с Николичем, и перестраховались. И мне кажется, они сказали: «Фабио, всё супер, всё классно, команда бежит, летит, классный футбол, замечательный, тебе надо ещё тренеров? Пожалуйста». Мне кажется, клуб пошёл навстречу по всем хотелкам», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».