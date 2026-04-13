«Навык никуда не денешь». Шатов рассказал, за что Манчини выгнал его с тренировки «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Олег Шатов рассказал, за что его выгнал с тренировки наставник сине-бело-голубых Роберто Манчини во время своей работы в клубе.

«Один момент был. Я всегда принимал мяч под подошву. Мне никто никогда на этом акцент не делал. Роберто Манчини, будучи тренером «Зенита», на одной тренировке… я принимаю мяч под подошву, такой свисток на всё поле: «Шатов, ещё раз мяч примешь под подошву, и я тебя выгоню с тренировки».

Ну, ты стоишь… всё равно Манчини, немножко волнуешься, по-своему переживаешь. Я всю жизнь так принимал, мне никто ничего не говорил, и у меня получалось. Тренировка дальше идёт, я такой думаю: «Лишь бы не принять мяч под подошву». Но навык ты никуда не денешь. Буквально через 10 минут я снова принимаю мяч под подошву. Свисток – и меня с тренировки», — сказал Шатов в интервью на YouTube-канале футболиста «Урала» Тимура Аюпова.