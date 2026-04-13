Ролан Гусев высказался о победе «Динамо» над «Акроном» в 24-м туре РПЛ

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу своих подопечных над «Акроном» (3:2) в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы.

— В прошлом туре упустили победу в игре с «Оренбургом». Сегодня вновь дали сопернику отыграться со счёта 0:2. Какие мысли были в этот момент?

— Тревожные мысли. Конечно, нужно доводить такие игры до побед и использовать свои моменты. Игра нам давалась, однако это футбол. Соперник сравнял, и ребята – молодцы, что проявили характер, не остановились и забрали три очка.

— В чём всё-таки главная причина, что соперникам удаётся отыгрываться?

— При счёте 2:0 появляется какая-то расслабленность, уверенность, перерастающая в самоуверенность. Некоторые футболисты начинают медленнее играть, удерживать счёт. Контроль мяча нужен, но не такой медленный. Думаю, всё связано с этим.

— Зато по зрелищности матчи выходят на 10 из 10.

— Понятно, что для болельщиков это так, но для нас не очень. Когда ты ведёшь 2:0, нужно продолжать показывать свою игру, атаковать и забивать ещё. Конечно, нельзя отдавать матчи, имея такую фору, — сказал Гусев в интервью на официальном сайте «Динамо».