Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ролан Гусев высказался о победе «Динамо» над «Акроном» в 24-м туре РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу своих подопечных над «Акроном» (3:2) в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'     0:2 Гомес – 33'     1:2 Лончар – 42'     2:2 Беншимол – 88'     2:3 Тюкавин – 90+5'    

— В прошлом туре упустили победу в игре с «Оренбургом». Сегодня вновь дали сопернику отыграться со счёта 0:2. Какие мысли были в этот момент?
— Тревожные мысли. Конечно, нужно доводить такие игры до побед и использовать свои моменты. Игра нам давалась, однако это футбол. Соперник сравнял, и ребята – молодцы, что проявили характер, не остановились и забрали три очка.

— В чём всё-таки главная причина, что соперникам удаётся отыгрываться?
— При счёте 2:0 появляется какая-то расслабленность, уверенность, перерастающая в самоуверенность. Некоторые футболисты начинают медленнее играть, удерживать счёт. Контроль мяча нужен, но не такой медленный. Думаю, всё связано с этим.

— Зато по зрелищности матчи выходят на 10 из 10.
— Понятно, что для болельщиков это так, но для нас не очень. Когда ты ведёшь 2:0, нужно продолжать показывать свою игру, атаковать и забивать ещё. Конечно, нельзя отдавать матчи, имея такую фору, — сказал Гусев в интервью на официальном сайте «Динамо».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android