Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепсая — о ЦСКА: когда вижу их трансферы, у меня волосы становятся дыбом

Комментарии

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о трансферах ЦСКА. Летом состав команды пополнили аргентинцы Лионель Верде и Рамиро Ди Лусиано, колумбиец Даниэль Руис, а также бразильцы Жоао Виктор, Энрике Кармо и Матеус Алвес.

«В России девальвировалась должность спортивного директора, обесценена в никуда. А это человек, на котором строится вообще футбольный клуб. В ЦСКА многие годы уже, ну, какие-то годы, окей, не многие, абсолютно отсутствует спортивная стратегия.

Ну посмотрите, что происходит, ребята. Ну вообще непонятно. Я, человек, изучающий 20 лет латиноамериканский рынок, когда вижу те трансферы, у меня волосы становятся дыбом, представляешь? А у меня их нет. Они выпали гораздо раньше, когда эти люди ещё не занимались футболом», — сказал Лепсая в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android