Роналду заявил, что может сыграть на ЧМ-2030 в 45 лет

41-летний нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о возможном участии в чемпионате мира — 2030. На момент проведения этого турнира футболисту будет 45 лет.

«Я ещё не отказался от возможности выступить на чемпионате мира — 2030. Я забиваю голы каждую неделю в 41 год, возможно, я и смогу отыграть ещё четыре года», — приводит слова Роналду DAZN в соцсетях.

Чемпионат мира — 2030 состоится на территории шести стран: Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному матчу открытия турнира, основная же часть соревнования пройдёт в Испании, Португалии и Марокко. На данный момент лучшим результатом португальцев на мировом первенстве является третье место в 1966 году.