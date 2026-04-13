Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе сыграет без защитной маски в матче «Бавария» — «Реал» в Лиге чемпионов — L’Équipe

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией», без защитной маски, сообщает L’Équipe.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вариант игры в маске был исключён, чтобы не создавать форварду слишком больших неудобств. Ожидается, что футболист примет участие во встрече с широким пластырем, с которым он проводил тренировку в понедельник. Однако это может ограничить его возможности при игре головой и немного ухудшить обзор.

Фото: realmadrid.com

Килиан Мбаппе получил рассечение брови в матче 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1). Эпизод произошёл на 88-й минуте, когда Мбаппе двигался к краю вратарской и столкнулся с защитником Рейсом, после чего упал. Помимо контакта в ногах, Рейс также попал в лицо Мбаппе рукой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android