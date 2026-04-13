«Аль-Садд» победил «Аль-Хиляль» в 1/8 финала элитной Лиги чемпионов АФК

Завершён матч 1/8 финала элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025/2026, в котором играли саудовский «Аль-Хиляль» и катарский «Аль-Садд». После основного и дополнительного времени зафиксирован счёт 3:3, в серии пенальти сильнее оказались футболисты катарской команды — 4:2. Встреча состоялась на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал».

Сергей Милинкович-Савич вывел саудовскую команду вперёд на 29-й минуте. Клаудиньо сравнял счёт на 36-й минуте. Салем Аль-Давсари на 55-й минуте забил второй мяч хозяев поля, Рафаэль Мухика на 58-й минуте вернул равенство на табло. Маркос Леонардо забил за «Аль-Хиляль» на 67-й минуте, Роберто Фирмино на 71-й минуте вновь установил равенство в счёте. В серии пенальти сильнее оказался «Аль-Садд».

Начиная со стадии 1/4 финала, матчи турнира будут проведены в Джидде на стадионах «Кинг Абдулла Спортс Сити» и «Принц Абдулла аль-Файсал». Финал соревнования состоится 25 апреля.