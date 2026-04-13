Результаты матчей 31-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 13 апреля, завершился 31-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 31-го тура чемпионата Испании:

10 апреля, пятница:

«Реал» Мадрид — «Жирона» — 1:1.

11 апреля, суббота:

«Реал Сосьедад» — «Алавес» — 3:3;
«Эльче» — «Валенсия» — 1:0;
«Барселона» — «Эспаньол» — 4:1;
«Севилья» — «Атлетико» Мадрид — 2:1.

12 апреля, воскресенье:

«Осасуна» – «Бетис» — 1:1;
«Мальорка» – «Райо Вальекано» — 3:0;
«Сельта» – «Овьедо» — 0:3;
«Атлетик» Бильбао – «Вильярреал» — 1:2.

13 апреля, понедельник:

«Леванте» – «Хетафе» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 79 очков за 31 встречу. Мадридский «Реал» заработал 70 очков и располагается на второй строчке. В топ-4 также входят «Вильярреал» (61 очко) и мадридский «Атлетико» (57).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
