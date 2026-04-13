Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Nike станет поставщиком мячей для еврокубков по новому многомиллионному контракту — FT

Комментарии

Компания Nike подпишет с УЕФА контракт стоимостью в € 40 млн на поставку мячей для еврокубковых турниров. Об этом сообщает Financial Times.

По данным источника, американская фирма Nike заменит немецкую компанию adidas в роли поставщика мячей Лиги чемпионов. Ранее в данном турнире уже играли мячом американской фирмы с 1998 по 2001 год, после чего этот контракт достался немецкому производителю.

Нынешний контракт adidas на поставку мячей для ЛЧ рассчитан до конца сезона-2026/2027, то же касается и договора Decathlon на поставку игровых снарядов для Лиги Европы и Лиги конференций. Предполагается, что Nike достанутся сразу три еврокубковых турнира в рамках договора, рассчитанного до лета 2031 года. Немецкая фирма подтвердила, что не участвует в переговорах о продлении соглашения, решив сосредоточиться на других турнирах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android