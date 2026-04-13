Мартинес получил красную за то, что дёрнул за волосы Калверт-Льюина в матче «МЮ» — «Лидс»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил прямую красную карточку за то, что схватил за волосы форварда «Лидса» Доминика Калверт-Льюина в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Пол Тирни из Ланкашира. На момент написания новости счёт – 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эпизод произошёл на 56-й минуте встречи. Тирни показал аргентинцу красную карточку после вмешательства VAR.

Фото: кадр из трансляции

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 55 очками. «Лидс» располагается на 15-й строчке. У команды 33 очка.