«Фиорентина» минимально обыграла «Лацио» в матче 32-го тура Серии А

Окончен матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Фиорентина» и «Лацио». Победу со счётом 1:0 одержали «фиолетовые». Встреча состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра матча выступил Микаэль Фаббри из Фаэнцы.

Единственный гол в этой игре забил Робин Госенс на 28-й минуте.

После этой встречи «Фиорентина» с 35 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства. «Лацио» с 44 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «лилии» 20 апреля на выезде сыграют с «Лечче», «орлы» 18 апреля в гостях встретятся с «Наполи».