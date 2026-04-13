Фиорентина — Лацио, результат матча 13 апреля 2026, счёт 1:0, 32-й тур Серии А 2025/2026

«Фиорентина» минимально обыграла «Лацио» в матче 32-го тура Серии А
Окончен матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Фиорентина» и «Лацио». Победу со счётом 1:0 одержали «фиолетовые». Встреча состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра матча выступил Микаэль Фаббри из Фаэнцы.

Италия — Серия А . 32-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Госенс – 28'    

Единственный гол в этой игре забил Робин Госенс на 28-й минуте.

После этой встречи «Фиорентина» с 35 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства. «Лацио» с 44 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «лилии» 20 апреля на выезде сыграют с «Лечче», «орлы» 18 апреля в гостях встретятся с «Наполи».

Календарь матчей Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
