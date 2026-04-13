«Просто руки опускаются». Дзюба обратился к болельщикам после игры 24-го тура РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба обратился к болельщикам после матча 24-го тура Мир РПЛ, в котором его команда потерпела поражение от московского «Динамо» (2:3).

«Дорогие друзья, всем привет. Болельщики Тольятти, болельщики «Акрона», все, кто любит футбол, все, кто небезразличен к нашей команде, ко мне в том числе. Я вам очень благодарен. Вы знаете, такой чёрной полосы у меня не было, наверное, давно. Может, вообще никогда не было. Не считая, наверное, период турецкий, когда было всё очень прямо плохо.

Сейчас вроде бы играешь, получаешь удовольствие. Но, на самом деле, такого нефарта… вообще… Просто играть со всеми на равных и с топ-командами, не уступать ни в чём с тем же «Спартаком» (3:4), вместо того чтобы 4:3 выиграть, с ЦСКА на равных играть (1:2), с «Динамо» сегодня. Вроде бы пытаемся атаковать и на последней секунде – 3:2. Честно говоря, руки опускаются. Просто нет сил.

Но, на самом деле, самое простое — это сейчас сдаться. Самое простое — сейчас кого-то обвинять, кого-то, не знаю, найти виноватых. На самом деле, надо просто продолжать работать, не сдаваться, не бросать вёсла, как говорится, и верить в успех, в то, что труд окупается, несмотря на то что сейчас очень тяжело.

Мы, как вернулись с 23-24 февраля, тренируемся на искусственном поле, на бетоне. Почти два месяца уже просто не можем вернуться, потому что поле не готово. И это не отмазки, не отговорки, но, на самом деле, это просто нереально тяжело. Столько народу повылетало. Но мы сражаемся, у нас много молодых пацанов, которые вот проходят это крещение, как говорится, на поле… на поле сражений.

Поэтому спасибо вам огромное за доброту, спасибо вам за вот эту поддержку, много вы пишете, переживаете. Честно, тяжело. Просто руки в какой-то момент опускаются, но ты понимаешь, что сдаваться нельзя. Поэтому мы не сдадимся, будем сражаться, биться до последнего.

Всех обнял, всем хорошего вечера, хорошего дня. Нам нужно переломить этот вообще нефарт, это какое-то проклятие, я не знаю что. Но я верю, что не может так длиться вечно. И поверьте, я много видел разных специалистов, тренеров… Тедеев заслуживает немножко фарта, потому что он очень много открыл молодых ребят, очень любит футболистов, вообще людей в принципе. Поэтому, надеюсь, мы прорвёмся», — сказал Дзюба в видео в своём телеграм-канале.

Тольяттинский «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 набранных очка. «Динамо» располагается на седьмой строчке в чемпионате с 34 очками.