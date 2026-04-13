«Манчестер Юнайтед» проиграл «Лидсу» в матче АПЛ с голом Каземиро и удалением Мартинеса

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Лидс». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Пол Тирни из Ланкашира. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

На пятой минуте нападающий «Лидса» Ноа Окафор вывел свою команду вперёд. На 29-й минуте Окафор оформил дубль. На 56-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Юнайтед» Лисандро Мартинес. На 69-й минуте бразилец Каземиро отыграл один мяч.

«Манчестер Юнайтед» остался на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 55 очками. «Лидс» располагается на 15-й строчке. У команды 36 очков.