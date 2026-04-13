Манчестер Юнайтед — Лидс, результат матча 13 апреля 2026, счёт 1:2, 32-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Лидсу» в матче АПЛ с голом Каземиро и удалением Мартинеса
Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Лидс». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Пол Тирни из Ланкашира. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Окафор – 5'     0:2 Окафор – 29'     1:2 Каземиро – 69'    
Удаления: Мартинес – 56' / нет

На пятой минуте нападающий «Лидса» Ноа Окафор вывел свою команду вперёд. На 29-й минуте Окафор оформил дубль. На 56-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Юнайтед» Лисандро Мартинес. На 69-й минуте бразилец Каземиро отыграл один мяч.

«Манчестер Юнайтед» остался на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 55 очками. «Лидс» располагается на 15-й строчке. У команды 36 очков.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
«МЮ» отыграл один мяч у «Лидса»! Но всё равно уступает дома в меньшинстве! LIVE
