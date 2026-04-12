«По лезвию ходит». Гасилин оценил поведение Соболева в концовке игры «Зенит» — «Краснодар»
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин раскритиковал поведение нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в концовке матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
«Соболев обрёл уверенность, шикарно сыграл с «Краснодаром». Да, не забил, но столько сделал работы, столько зацепил мячей. Однако последняя выходка его не красит, нельзя так делать, мог получить вторую карточку. По лезвию ходит», — сказал Гасилин в эфире «Матч Премьер».
В концовке матча Соболев, лёжа на газоне, ткнул ногой полузащитника «Краснодара» Дугласа Аугусто, после чего игрок упал, а форвард начал пародировать его падение, обращаясь при этом к футболисту.
