Дмитрий Шнякин поделился предположением о новом проекте лимита на легионеров в РПЛ

Дмитрий Шнякин поделился предположением о новом проекте лимита на легионеров в РПЛ
Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин предположил, почему новый проект лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге от Министерства спорта РФ предполагает наличие семи иностранцев на поле и 12 — в заявке команд. Ранее сообщалось, что ведомство собиралось сократить число легионеров до пяти на поле и 10 — в заявке.

— А скажите мне, пожалуйста, вам это не напоминает немножечко финт, который неоднократно использовали, может быть, не конкретно в Минспорта, но в нашем государстве, в тех или иных ситуациях, когда сначала заявляется что-то страшное: «Ой-ой-ой, налог какой будет» или «Ой-ой-ой, что у нас впереди»…

— А потом ещё страшнее происходит?
— Нет, это другой сценарий. Такое тоже есть. А потом что-то половинчатое [принимается], и мы все говорим: «А молодцы какие Минспорта», — сказал Шнякин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Проект лимита на легионеров РПЛ опубликован. Какая формула на следующий сезон и что дальше
