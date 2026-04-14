«Манчестер Юнайтед» впервые с 1981 года дома проиграл «Лидс Юнайтед» в чемпионате Англии

«Манчестер Юнайтед» со счётом 1:2 уступил «Лидс Юнайтед» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «красные дьяволы» впервые с 1981 года проиграли «павлинам» на «Олд Траффорд» в чемпионате Англии.

В предыдущий раз манкунианцы уступили дома йоркширцам в чемпионате Англии в феврале 1981 года со счётом 0:1. По итогам того сезона «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в турнирной таблице Первого дивизиона, «Лидс Юнайтед» завершил сезон на девятой строчке.

После встречи 32-го тура АПЛ-2025/2026 «Манчестер Юнайтед» остался на третьем месте в турнирной таблице с 55 очками. «Лидс» располагается на 15-й строчке. У команды 36 очков.