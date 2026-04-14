Генич — о поражении «Акрона» от «Динамо»: Дзюба, возможно, уже подзадолбал всех

Генич — о поражении «Акрона» от «Динамо»: Дзюба, возможно, уже подзадолбал всех
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о поражении «Акрона» от московского «Динамо» (2:3) в 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги с решающим голом на 90+5-й минуте. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'     0:2 Гомес – 33'     1:2 Лончар – 42'     2:2 Беншимол – 88'     2:3 Тюкавин – 90+5'    

«Самая нефартовая команда чемпионата — это 100% «Акрон». И, конечно, мы смотрели первый тайм — ну так нельзя играть в обороне. Причём Кузьмин, когда мяч потерял, ну ты хотя бы прояви желание отобрать. Он лежит, смотрит, как там атака развивается. Пенальти этот смешной, Дзюба, представляешь, как ему тяжело? Думаю, там сейчас такая накалённая обстановка, что Тедеев не знает, как это всё исправить.

Дзюба уже, возможно, подзадолбал всех своей этой требовательностью. И при всём уважении, моей любви к Зауру Эдуардовичу, им сейчас надо тренера, который может ситуацию поменять. Вот прямо сейчас. Я очень люблю Тедеева, но им сейчас, чтобы спастись, обязательно надо», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Клубы РПЛ остались в минутах от вечного рекорда. Когда вообще было столько ничьих за тур?
Клубы РПЛ остались в минутах от вечного рекорда. Когда вообще было столько ничьих за тур?
