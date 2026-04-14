Результаты матчей 32-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 13 апреля, завершился 32-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей 32-го тура АПЛ:
10 апреля, пятница:
«Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 4:0.
11 апреля, суббота:
«Арсенал» — «Борнмут» — 1:2;
«Брентфорд» — «Эвертон» — 2:2;
«Бёрнли» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:2;
«Ливерпуль» — «Фулхэм» — 2:0.
12 апреля, воскресенье:
«Сандерленд» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:0;
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» — 1:1;
«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:1;
«Челси» — «Манчестер Сити» — 0:3.
13 апреля, понедельник:
«Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» — 1:2.
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 70 очков за 32 матча.