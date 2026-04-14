Результаты матчей 32-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 13 апреля, завершился 32-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты встреч 32-го тура Серии А:
10 апреля, пятница:
«Рома» — «Пиза» — 3:0.
11 апреля, суббота:
«Кальяри» — «Кремонезе» — 1:0;
«Торино» — «Верона» — 2:1;
«Милан» — «Удинезе» — 0:3;
«Аталанта» — «Ювентус» — 0:1.
12 апреля, воскресенье:
«Дженоа» — «Сассуоло» — 2:1;
«Парма» — «Наполи» — 1:1;
«Болонья» — «Лечче» — 2:0;
«Комо» — «Интер» — 3:4.
13 апреля, понедельник:
«Фиорентина» — «Лацио» — 1:0.
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 75 очков за 32 матча.