Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мойзес обратился к фанатам ЦСКА после сенсационного поражения от «Сочи»

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес опубликовал пост на своей странице в соцсетях после поражения армейцев со счётом 0:1 в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». В данном сообщении бразилец обратился к болельщикам красно-синих.

«Вчерашний результат нас очень расстроил. И мы, игроки, берём на себя ответственность. Мы должны двигаться вперёд, усердно работая.

Я не могу позволить, чтобы ваши любовь и уважение, которые вы все проявили ко мне вчера на стадионе, остались незамеченными. Я никогда не забуду тот день. Лучший способ отплатить за эту любовь — это отдавать свою жизнь на поле и за его пределами за наш герб и наши цвета. Как я всегда делал и буду продолжать делать.

Мы будем продолжать бороться за наш клуб. Я тоже вас всех люблю! Спасибо за всё!!! Бог верен», — написал Мойзес на своей странице в соцсетях.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Сочи» находится на последнем месте, записав в свой актив 12 очков.

