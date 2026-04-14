Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Зенит» — «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал спорные эпизоды с участием судейства в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Сложная игра, но это было понятно изначально. За счёт терпения Карасёв переборол её и направил в другое русло — игроки и тренеры стали заниматься своими обязанностями, а не глупостями. Поначалу Соболев пытался провоцировать, Мусаев тоже возмущался, оба тренера пытались призвать Карасёва к разговору. Но тот всё перетерпел и объяснил, что ему не надо мешать. Благодаря этому и разговорам с игроками получилась хорошая работа.

На 58-й минуте Карасёв не показал жёлтую Джону Джону за грубую игру. Тот сыграл в мяч, но следом залепил ногой по Кривцову. Карасёв хотел свистнуть — не знаю, почему в итоге не стал. В целом у него проскакивали какие-то странности со скоростью принятия решений. Может, небольшое волнение всё же было. И дать поиграть хотел, и не ошибиться.

Все обсуждают удаление Педро на 78-й минуте. Тренеры «Зенита» говорят, что Карасёв сломал им игру. Но ничего он не сломал. Здесь интересно было бы узнать, что увидел Карасёв. Он дал принцип преимущества «Краснодару» — то есть для него это фол. Но, когда игра остановилась, он не показал жёлтую Педро. По крайней мере, по трансляции этого не видно. Пошла проверка VAR на красную, Карасёв сходил к монитору и объяснил, почему это удаление. Педро далеко отпустил мяч и не успел к нему. Он находился лицом к мячу и Сперцяну, нога пошла сверху вниз. Игрок «Краснодара» хотел ударить по мячу сбоку, промахнулся, и случился удар от Педро. Ключевое здесь — шипы, движение сверху вниз и, главное, место попадания. Попади Педро в бутсу, голеностоп — была бы жёлтая. Но, так как попал в голень, это серьёзное нарушение правил и красная карточка. Ответственность была именно на Педро — он должен был контролировать свои действия. Может, игрок «Зенита» и пытался согнуть ногу, но она всё равно пошла вниз. Верное решение Карасёва, он доступно всё объяснил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.