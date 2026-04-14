Тренер «Манчестер Юнайтед» Кэррик — об удалении Мартинеса: одно из худших, что я видел

Тренер «Манчестер Юнайтед» Кэррик — об удалении Мартинеса: одно из худших, что я видел
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик отреагировал на удаление защитника Лисандро Мартинеса во встрече 32-го тура АПЛ с «Лидсом» (1:2). Футболист был удалён за то, что схватил за волосы форварда «Лидса» Доминика Калверт-Льюина.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Окафор – 5'     0:2 Окафор – 29'     1:2 Каземиро – 69'    
Удаления: Мартинес – 56' / нет

«Уже второй матч подряд решения принимаются не в нашу пользу, но это — одно из худших, что я видел. Вы можете ударить локтем Лени Йоро в эпизоде с первым голом — там явно была игра рукой с опорой, можете махнуть рукой в лицо Мартинесу, и затем, когда он теряет равновесие из-за этого, он наполовину борется, наполовину касается затылка соперника, из-за чего у того слетает резинка с волос. Я даже не понимаю, как это вообще выглядит. Это не захват, не рывок, не агрессия. Он просто касается его — и получает удаление.

И самое худшее — его отправляют пересматривать эпизод, чтобы отменить решение как явную и очевидную ошибку. Это шок», — приводит слова Кэррика ESPN.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси».

