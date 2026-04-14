Зобнин, Вендел и Мелкадзе — в сборной 24-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 24-го тура Мир РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Зенита» — два футболиста. По одному представителю у «Пари НН», «Балтики», «Локомотива», «Спартака», «Сочи», московского «Динамо», «Крыльев Советов», «Краснодара» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Игоря Осинькина («Сочи»).

Вратарь: Александр Дёгтев («Сочи»).

Защитники: Ванья Дркушич («Зенит»), Свен Карич («Пари НН»), Сесар Монтес («Локомотив»), Лукас Оласа («Краснодар»).

Полузащитники: Муми Нгамалё («Динамо» Москва), Вендел («Зенит»), Николай Титков («Балтика»), Роман Зобнин («Спартак»).

Нападающие: Амар Рахманович («Крылья Советов»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

Главный тренер: Игорь Осинькин («Сочи»).

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 53 очка после 24 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 52 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 45 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (12), на 15-й строчке находится «Оренбург» (20).