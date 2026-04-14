Матвей Сафонов посоветовал произведение для чтения в дороге

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов поделился мыслями о цикле произведений о британском сыщике Шерлоке Холмсе.

«Всем привет. Возвращаю литературную рубрику.

Немного выпал из неё, потому что решил заново пройти «Шерлока Холмса». В какой-то момент понял, что уже не помню, что читал, а что – нет. По итогу решил не разбираться, а просто переслушать всё.

Оказалось, это немалый объём: 56 рассказов и четыре повести. Всё разбито на сборники, и, если честно, затянуло с головой.

Мне по-прежнему очень заходит формат коротких рассказов, для меня этот формат идеален в дорогу: включил, доехал, закрыл одну историю. Но есть нюанс, я люблю слушать книги, только когда еду один, поэтому процесс растянулся.

Также отдельный квест — найти полные версии сборников. В аудиокнигах часто не хватает некоторых рассказов, приходилось добирать их отдельно. Например, «Пустой дом» слушал в исполнении Бурунова.

Думал выделить любимые рассказы, но, так как слушал всё в потоке — всё смешалось. Запомнился тот факт, что в двух рассказах повествование велось от лица Шерлока Холмса. В них можно лучше понять главного персонажа, как он мыслит и что думает. Так что посоветую рассказ «Львиная грива».

Классика, которая читается легко, держит внимание и идеально заходит в дороге. Рад, что вернулся к этому произведению», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн. В текущем сезоне в его активе 18 матчей, 18 пропущенных мячей и восемь «сухих» встреч.