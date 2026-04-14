«Накрутили». Тихонов — о возможности «Зенита» обойти «Спартак» по числу фанатов в России

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов ответил, может ли «Зенит» обойти красно-белых по числу болельщиков в России.
— А вам не кажется, что за счёт своих стабильных многолетних результатов, в том числе за счёт побед в еврокубках и доминирования в чемпионате, «Зенит» очень поджимает «Спартак» и с точки зрения количества болельщиков?
— «Зенит» поджимает? «Зенит» поджимает «Спартак»?
— Да. В России.
— Серьёзно?
— У меня такое ощущение складывается.
— Мне кажется, это только ваше ощущение.
— Есть разные исследования. По некоторым — «Зенит» даже превосходит «Спартак».
— Мне кажется, накрутили, — сказал Тихонов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
Санкт-петербургский «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, сине-бело-голубые набрали 52 очка. «Спартак» с 42 очками занимает шестое место.