Ямаль обратился с просьбой к Диего Симеоне перед ответным матчем «Барселоны» с «Атлетико»

Ямаль обратился с просьбой к Диего Симеоне перед ответным матчем «Барселоны» с «Атлетико»
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль обратился к главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов.

«Чувствую себя отлично, с нетерпением жду завтрашней встречи, мотивирован и надеюсь, что смогу повлиять на игру. Посмотрим, окажет ли мне Симеоне услугу и оставит ли один на один с каким-нибудь игроком — надеюсь, что да.

Я действительно этого жду. Всегда говорил, что в начале сезона мой уровень много критиковали из-за пубалгии, и мне нравится, что сейчас наступают такие моменты, потому что именно тогда проявляются настоящие игроки. Очень жду завтрашний матч», — приводит слова Ямаля Barca Blaugranes.

Напомним, первая встреча завершилась победой «Атлетико» со счётом 2:0. Ответная игра состоится 14 апреля.

