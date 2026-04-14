Каррагер: «Арсенал» скорее потеряет лидерство, чем станет чемпионом. Расклад сил изменился

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил сомнения в том, что футболисты «Арсенала» смогут справиться с напряжением на заключительном отрезке сезона и сохранить лидерство в чемпионате Англии.

«Сейчас складывается ощущение, что «Арсенал» скорее может потерять первое место, чем стать чемпионом. Чем ближе к финишу, тем заметнее их нервозность. Когда команда теряет очки в ключевые моменты, она фактически даёт «Манчестер Сити» шанс включиться в борьбу. Как только «Сити» чувствует близость цели, они начинают действовать ещё мощнее. Эта команда не собирается терять очки в ближайшее время. Сейчас давление на «Арсенал» очень велико, и это показывает, что расклад сил изменился», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 32 туров «Арсенал» возглавляет таблицу, набрав 70 очков. У «Манчестер Сити» 64 очка и один матч в запасе. В следующем туре эти клубы сыграют друг с другом.