«Правила для всех разные». Капитан «МЮ» Фернандеш — о действиях арбитра в матче с «Лидсом»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на удаление защитника Лисандро Мартинеса во встрече 32-го тура АПЛ с «Лидсом» (1:2). Аргентинский футболист был удалён за то, что схватил за волосы форварда «Лидса» Доминика Калверт-Льюина. Кроме того, португальский полузащитник был недоволен другими решениями главного арбитра встречи Пола Тирни.
Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Окафор – 5' 0:2 Окафор – 29' 1:2 Каземиро – 69'
Удаления: Мартинес – 56' / нет
«Если я начну говорить про арбитра, у меня будут большие неприятности. Не хочу об этом говорить, потому что правила для всех разные и трактуются они тоже по-разному. Разница в показанных жёлтых карточках тоже отлично видна. Так что мне лучше просто промолчать», — приводит слова Фернандеша Sky Sports.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси».
