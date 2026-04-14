«Возможно, даже их вратарь это умеет». Слот объяснил, почему «ПСЖ» — уникальная команда

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о «ПСЖ» перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов.

«ПСЖ» — уникальная команда, в которой игроки постоянно меняют позиции… Есть вещи, которые делают их особенными, да. Правый защитник оказывается на позиции левого вингера, «девятка» — в центре обороны, такое увидишь нечасто, поэтому в этом смысле они действительно особенные. Но дело не столько в этих перемещениях, сколько в их скорости, выносливости и в том, как они все работают с мячом. Возможно, даже вратарь это умеет и может пойти в обводку. Но в первую очередь их отличает система, которую создал Луис Энрике, она отличается от других команд», — приводит слова Слота L'Équipe.

Первый матч закончился победой парижан со счётом 2:0. Ответная игра состоится 14 апреля. В первом матче в воротах «ПСЖ» сыграл российский голкипер Матвей Сафонов.