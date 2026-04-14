«Вы должны своё «я» в одно место заткнуть». Тихонов — о конфликте Челестини и Мойзеса

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о конфликте главного тренера ЦСКА Фабио Челестини с бразильским защитником красно-белых Мойзесом.

— Если игрок не нравится вам, но приносит пользу, надо ли его ставить в состав?

— Если он приносит пользу, то ставьте.

— Если бы у вас была аналогичная ситуация, как у Челестини с Мойзесом, когда лидер при команде что-то вам высказывает, что бы вы сделали?

— У меня такого не было, никто не высказывал. Но был один футболист, которому я говорил: «Выходи на 5 минут на замену». А он отвечал мне: «Я не буду выходить». Я убрал его во вторую команду и сказал, что пока он не извинится перед командой, не будет здесь даже тренироваться. После извинений он вернулся на тренировки и стал играть. Я сказал: «Передо мной не надо извиняться, извинись перед командой».

У Челестини Мойзес — лидер команды и любимчик болельщиков. Вы должны своё «я» в одно место заткнуть, если у вас нет результата, — сказал Тихонов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

19 марта Мойзеса отстранили от тренировок с основным составом после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 1 апреля клуб сообщил, что Мойзес извинился перед тренером и вернулся к тренировкам.