Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Вы должны своё «я» в одно место заткнуть». Тихонов — о конфликте Челестини и Мойзеса

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о конфликте главного тренера ЦСКА Фабио Челестини с бразильским защитником красно-белых Мойзесом.

— Если игрок не нравится вам, но приносит пользу, надо ли его ставить в состав?
— Если он приносит пользу, то ставьте.

— Если бы у вас была аналогичная ситуация, как у Челестини с Мойзесом, когда лидер при команде что-то вам высказывает, что бы вы сделали?
— У меня такого не было, никто не высказывал. Но был один футболист, которому я говорил: «Выходи на 5 минут на замену». А он отвечал мне: «Я не буду выходить». Я убрал его во вторую команду и сказал, что пока он не извинится перед командой, не будет здесь даже тренироваться. После извинений он вернулся на тренировки и стал играть. Я сказал: «Передо мной не надо извиняться, извинись перед командой».

У Челестини Мойзес — лидер команды и любимчик болельщиков. Вы должны своё «я» в одно место заткнуть, если у вас нет результата, — сказал Тихонов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

19 марта Мойзеса отстранили от тренировок с основным составом после поражения от «Краснодара» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 1 апреля клуб сообщил, что Мойзес извинился перед тренером и вернулся к тренировкам.

