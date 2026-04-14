«Пересматривать никто не стал, да?» Кэррик объяснил поражение «МЮ» в матче с «Лидсом»

«Пересматривать никто не стал, да?» Кэррик объяснил поражение «МЮ» в матче с «Лидсом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился эмоциями после поражения в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Лидсом» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Окафор – 5'     0:2 Окафор – 29'     1:2 Каземиро – 69'    
Удаления: Мартинес – 56' / нет

«Мы начали плохо. Пропустили после того, как Лени Йоро получил по затылку предплечьем. Судьи не отменили этот гол, и это стало важным эпизодом. Но пересматривать его, конечно, никто не стал, да?

Ритма нам не хватало. Моменты были, но большую часть тайма мы были выключены из игры. Мне кажется, что ребята сохранили боевой настрой и боролись во втором тайме даже после шокирующего удаления Лисандро», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» остался на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 55 очками. «Лидс» располагается на 15-й строчке. У команды 36 очков.

