«Мы прекрасно понимаем наше положение». Ролан Гусев – о ситуации «Динамо» в РПЛ

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о турнирном положении команды после победы в матче 24-го тура чемпионата России с «Акроном» (2:3).

— Насколько эта победа была важна с турнирной точки зрения?

— Мы прекрасно понимаем наше положение. Здесь скорее речь идёт о нашей репутации. Все понимают, что для нас значит московское «Динамо». Каждый должен внутри осознавать, что мы в каждом матче должны выходить и играть на победу. Да, наше турнирное положение не самое лучшее, но это не значит, что мы бросаем играть в чемпионате, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 34 очка. В следующем туре команда сыграет с «Пари НН».