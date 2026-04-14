«Мы прекрасно понимаем наше положение». Ролан Гусев – о ситуации «Динамо» в РПЛ
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о турнирном положении команды после победы в матче 24-го тура чемпионата России с «Акроном» (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 20'     0:2 Гомес – 33'     1:2 Лончар – 42'     2:2 Беншимол – 88'     2:3 Тюкавин – 90+5'    

— Насколько эта победа была важна с турнирной точки зрения?
— Мы прекрасно понимаем наше положение. Здесь скорее речь идёт о нашей репутации. Все понимают, что для нас значит московское «Динамо». Каждый должен внутри осознавать, что мы в каждом матче должны выходить и играть на победу. Да, наше турнирное положение не самое лучшее, но это не значит, что мы бросаем играть в чемпионате, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 34 очка. В следующем туре команда сыграет с «Пари НН».

