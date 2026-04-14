«Зачем ты хочешь испортить мне вечер?» Тренер «Ливерпуля» — о результативности «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о результативности «ПСЖ» перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов.

— «ПСЖ» не смог забить всего четыре раза в 45 матчах...

— Зачем ты хочешь испортить мне вечер? Мы всё это знаем, нам придется сыграть исключительный матч, чтобы пройти дальше, и против чемпионов это вполне ожидаемо. Тем не менее, мы должны быть позитивными, сосредоточенными на себе, агрессивными и забить первый гол — мы это знаем, — приводит слова Слота L'Équipe.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов закончился победой парижан со счётом 2:0. Ответная игра состоится 14 апреля.