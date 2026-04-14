Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» не видит Сафонова основным вратарём и интересуется голкипером «Брайтона» — источник

«ПСЖ» не видит Сафонова основным вратарём и интересуется голкипером «Брайтона» — источник
Комментарии

«ПСЖ» намерен усилить вратарскую позицию в ближайшее трансферное окно и проявляет серьёзный интерес к вратарю «Брайтона» Барту Вербрюггену, сообщает Yahoo Canada Sports.

По данным источника, трансфер Люка Шевалье в «ПСЖ» на данный момент считается неудачным, и клубу из столицы Франции необходимо срочно исправить ситуацию в следующем трансферном окне.

Уход французского голкипера уже обсуждается, однако это не сыграет на руку Матвею Сафонову. Россиянин проводит хороший сезон, но в «ПСЖ» не рассматривают его как долгосрочного основного вратаря. Поэтому спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш ищет нового голкипера.

Контракт Вербрюггена с «Брайтоном» рассчитан до 2028 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android