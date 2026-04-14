Александр Гришин: самарский футбол становится жалко

Александр Гришин: самарский футбол становится жалко
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре «Акрона» и «Крыльев Советов» в чемпионате России.

«Самарский футбол становится жалко: «Крылья Советов» и «Акрон» могут вылететь. «Акрон» неплохо играет в атаке. Но в обороне они допускают системные ошибки. Какой‑то сбой у них происходит. Если ты пропускаешь по два мяча, то для победы нужно забивать три. У них игроки не такого уровня, чтобы делать это каждый раз, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов», в свою очередь, занимают 13-ю строчку. Обе команды набрали по 22 очка.

