Тренер «Ливерпуля» Слот заявил, что у него есть вера в камбэк в ответном матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что его команда верит в свой «камбэк» против французского «ПСЖ» в Лиге Чемпионов.

«Да, у нас есть вера в то, что мы способны на особенные вещи, вера в «камбэк», но это еще нужно сделать, потому что мы играем против чемпионов Европы. Это усложняет задачу, но не делает ее невозможной. Фанаты будут столь же важны, как и наша игра. Думаю, нам нужно сыграть гораздо лучше, нежели на прошлой неделе, вдобавок их игроки уже имеют опыт выезда на «Энфилд» год назад. Но я думаю, наши фанаты готовы к этому, и я могу довериться им, что атмосфера будет еще громче, чем в прошлом сезоне», — приводит слова Слота BBC.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов закончился победой парижского клуба со счётом 2:0. Ответный матч состоится во вторник, 14 апреля в Англии.

Материалы по теме
«Возможно, даже их вратарь это умеет». Слот объяснил, почему «ПСЖ» — уникальная команда
