Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль дал обещание перед матчем с «Атлетико» в ЛЧ

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Мы обещаем, что если вылетим, то будем биться до самого конца. Мы не оставим ни минуты без прессинга и бега – отдадим все силы», – сказал Ямаль на пресс-конференции перед матчем.

Ответная встреча между «Атлетико» и «Барселоной» состоится 14 апреля. В первом матче мадридский клуб одержал победу со счётом 2:0.

В других четвертьфиналах играют «Арсенал» и «Спортинг», «Бавария» и «Реал», а также «Ливерпуль» и «ПСЖ». Победитель противостояния между «Атлетико» и «Барселоной» выйдет на победителя пары «Арсенал» — «Спортинг».

Ханси Флик спас юного болельщика «Барселоны»