Эндрю Робертсон заявил, что «Ливерпуль» не предложил ему новый контракт

Шотландский защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон сообщил, что клуб не предложил ему новый контракт.

«Это не так, что я отказался от нового контракта или вроде того — на руках у меня не было предложения о новом контракте. Разговор — это всё, что у нас было. Это был разговор вроде: «Окей, вот что я хочу, я хочу играть и верю, что по-прежнему достаточно хорош, чтобы играть». Думаю, я показал это в этом сезоне. В прошлом сезоне я был своего рода близок к уходу, но решил остаться. То же самое в январе», — приводит слова Робертсона Sky Sports.

На прошлой неделе Робертсон объявил о том, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона, после истечения срока контракта. Сообщалось, что игрок перейдёт в «Тоттенхэм».

Защитник выступает за мерсисайдцев с 2017 года. За это время Робертсон принял участие в 373 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 69 результативными передачами.