Звезда «ПСЖ» Хакими сделал заявление в преддверии суда по делу об изнасиловании

Правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими прокомментировал сообщения о том, что ему предстоит предстать перед судом по обвинению в изнасиловании.

«Я знаю, что это обвинение ложно, я спокоен и сосредоточен на том, что будет дальше. Я оставляю это в руках правосудия и моих адвокатов», – сказал Хакими в интервью Le Parisien.

24 февраля стало известно, что по итогам трёхлетнего расследования следственный судья принял решение передать дело Хакими в департамент уголовного суда.

Марокканского игрока обвиняют в сексуальном насилии над женщиной, которое, по версии следствия, произошло в доме футболиста в феврале 2023 года.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»