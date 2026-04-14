Журналист сообщил имя нового главного тренера сборной Украины, который сменит Реброва

Журналист сообщил имя нового главного тренера сборной Украины, который сменит Реброва
Авторитетный украинский журналист Игорь Цыганик поделился сведениями о возможных изменениях на посту главного тренера сборной Украины, который занимает Сергей Ребров.

«Насколько я понимаю, Ребров не останется главным тренером сборной Украины. Но это не решение УАФ. Это решение, непосредственно, Реброва. Но уже решается, кто будет тренировать команду. Фамилия? Конечно! Главная фамилия – это Мирон Маркевич, он должен принять эту команду.

Но ещё есть контракт у Реброва. Здесь возникает такая схема. Она есть в секретных чатах. На момент июньского сбора, ещё до окончания контракта Реброва, тренировать команду может Олег Лужный, как председатель Комитета профессионального футбола. А потом он передаст Мирону Маркевичу. Сейчас оно обсуждается так», – сказал Цыганик в своём подкасте на YouTube.

Таким образом, по имеющейся информации, рассматривается временный вариант с Олегом Лужным, после чего команду может возглавить Мирон Маркевич, который с 2024 года находится без работы после увольнения из «Карпат».

