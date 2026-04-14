Плеттенберг сообщил новую информацию по поводу возможного трансфера Гордона в «Баварию»

По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, левый вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон действительно находится в сфере интересов «Баварии».

Как сообщает источник, мюнхенцы серьёзно рассматривают вариант с подписанием 25-летнего англичанина, в котором видят замену Луису Диасу.

Гордон уже проинформирован об интересе со стороны немецкого клуба. Переговоры ведутся, однако «Бавария» и «Ньюкасл» пока не вступали в прямой контакт. В свою очередь, «сороки» хотели бы сохранить полузащитника.

«Ньюкасл» приобрёл игрока у «Эвертона» в январе 2023 года за € 45,6 млн. В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и пятью результативными передачами.

