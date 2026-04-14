Экс-полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум заявил, что хочет вернуться в АПЛ

Экс-полузащитник «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Пари Сен-Жермен», ныне выступающий за «Аль-Иттифак», Жоржиньо Вейналдум заявил о своём желании вернуться в английскую Премьер-лигу, сообщает Sky Sports.

У игрока истекает контракт с «Аль-Иттифаком» в конце этого сезона, но заканчивать карьеру он не собирается. Более того, Вейналдум чувствует, что по-прежнему достаточно хорош для английской Премьер-Лиги, которая будет его приоритетным направлением, утверждает источник.

Ранее в своей карьере Вейналдум поиграл в Англии за «Ньюкасл», затем провёл 237 матчей за «Ливерпуль» в течение пяти сезонов, выиграв с клубом английскую Премьер-лигу и Лигу чемпионов, а летом 2021 отправился свободным агентом в «Пари Сен-Жермен».

В «Аль-Иттифаке» Вейналдум провел последние три сезона, в нынешнем — забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

