Родительская компания «Челси» отчиталась об убытке в £ 630 млн — Football.London

Родительская компания «Челси» отчиталась об убытке в £ 630 млн, сообщает Football.London.

Соответствующий убыток был зафиксирован за 12-месячный период, оканчивающийся 30 июня 2025 года, отмечает источник.

BlueCo — возглавляемый Тоддом Бели консорциум, который в мае 2022 года приобрел лондонский клуб за £ 4,25 млрд. Компания также полностью владеет французским «Страсбургом», и между двумя командами налажено тесное сотрудничество, причём не только в плане игроков — в январе из французского коллектива в «Челси» перешёл главный тренер Лиам Росеньор.

Как было подсчитано, в среднем Бели и партнеры теряют по £ 10,4 млн в неделю на своих футбольных клубах — суммарный убыток BlueCo с момента покупки «Челси» превысил уже £ 1,6 млрд.

Ранее в апреле «Челси» отчитался о рекордном для всей английской Премьер-лиги убытке — £ 262,4 млн, до выплаты налогов.

