Антонио Конте отреагировал на слухи о своём назначении в сборную Италии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте заявил, что не давал согласия на назначение главным тренером сборной Италии.

«Я не давал никакого согласия. У меня ещё год контракта с «Наполи», потом в конце сезона я поговорю с президентом. Интерпретируйте мои слова правильно, если их будут искажать, я больше не буду говорить», — сказал Конте в эфире Rai Radio 1.

56-летний итальянский специалист ранее уже возглавлял сборную Италии в 2014–2016 годах. Недавно появилась информация, что «Наполи» готов отпустить Антонио Конте в сборную. Сам тренер заявлял, что на месте руководителей федерации рассмотрел бы свою кандидатуру на должность наставника сборной.

Напомним, Италия не смогла пройти плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026. Во втором матче команда проиграла сборной Боснии и Герцеговины в серии послематчевых пенальти.

