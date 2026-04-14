Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонио Конте отреагировал на слухи о своём назначении в сборную Италии

Антонио Конте отреагировал на слухи о своём назначении в сборную Италии
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте заявил, что не давал согласия на назначение главным тренером сборной Италии.

«Я не давал никакого согласия. У меня ещё год контракта с «Наполи», потом в конце сезона я поговорю с президентом. Интерпретируйте мои слова правильно, если их будут искажать, я больше не буду говорить», — сказал Конте в эфире Rai Radio 1.

56-летний итальянский специалист ранее уже возглавлял сборную Италии в 2014–2016 годах. Недавно появилась информация, что «Наполи» готов отпустить Антонио Конте в сборную. Сам тренер заявлял, что на месте руководителей федерации рассмотрел бы свою кандидатуру на должность наставника сборной.

Напомним, Италия не смогла пройти плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026. Во втором матче команда проиграла сборной Боснии и Герцеговины в серии послематчевых пенальти.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android