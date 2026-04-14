Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Тоттенхэма» Ромеро выбыл до конца сезона — ESPN

Защитник «Тоттенхэма» Ромеро выбыл до конца сезона — ESPN
Комментарии

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро пропустит остаток сезона-2025/2026 из-за травмы колена, которую он получил в игре против «Сандерленда» (0:1), сообщает ESPN.

Как информирует источник, первоначальные тесты показали повреждение связок колена 27-летнего аргентинца — чтобы определить степень тяжести травмы, в ближайшие дни будут проведены дополнительные обследования.

Сообщается, что Ромеро может пропустить от пяти до восьми недель, а «Тоттенхэм» сам объявит эту информацию в ближайшие дни.

Тем не менее, учитывая, что до чемпионата мира — 2026 осталось менее двух месяцев, у защитника будет возможность полностью восстановиться к турниру.

В текущем сезоне Ромеро сыграл 32 матча, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android