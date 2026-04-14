Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 14 апреля

Ливерпуль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 на 14 апреля 2026 года

Сегодня, 14 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдут две игры.

Расписание матчей Лиги чемпионов 14 апреля (время московское):

  • 22:00. «Ливерпуль» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);
  • 22:00. «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Барселона» (Испания).

Первые матчи в этих парах состоялись 8 апреля. «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:0, а «Атлетико» с аналогичным счётом (2:0) оказался сильнее «Барселоны».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
