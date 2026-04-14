Главная Футбол Новости

«Тяжело что-то комментировать». Тренер «Факела» Василенко — о поражении от «Родины»

«Тяжело что-то комментировать». Тренер «Факела» Василенко — о поражении от «Родины»
Комментарии

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал домашнее поражение от «Родины» со счётом 1:3 в матче 28-го тура Лиги Pari.

Россия — Лига PARI . 28-й тур
13 апреля 2026, понедельник. 19:45 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 3
Родина
Москва
0:1 Тимошенко – 6'     0:2 Абдусаламов – 16'     0:3 Максименко – 27'     1:3 Пуси – 86'    

«После такого результата тяжело что-то комментировать и говорить — стыдно проигрывать дома и пропускать три мяча, особенно с учётом того, что мы подарили их сопернику. Такого не должно быть, это какой-то сюр. Надо это принять и двигаться дальше. Мы сожалеем, что это случилось при наших болельщиках.

Характерной чертой «Родины» всегда была позиционная игра. В команде собраны хорошие исполнители. Мы начали активно, взяли мяч под свой контроль и заставили соперника обороняться, но очень важно контролировать эмоции», — сказал Василенко на послематчевой пресс-конференции.

После этого матча воронежцы остались на первом месте в таблице Первой лиги с 59 очками. «Родина» занимает вторую строчку с 55 очками. В следующем туре «Факел» сыграет в гостях с «Чайкой» 18 апреля, а «Родина» в тот же день примет ульяновскую «Волгу».

Материалы по теме
Огненный матч «Зенита» и «Краснодара», сенсация ЦСКА. Что случилось в 24-м туре РПЛ?
Огненный матч «Зенита» и «Краснодара», сенсация ЦСКА. Что случилось в 24-м туре РПЛ?
