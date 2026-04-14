Мор обозначил лучшие команды ФНЛ прямо сейчас

Российский экс-футболист Эдуард Мор рассказал, какие команды сейчас являются сильнейшими в Лиге Pari (Первой лиге) по его мнению. Он выделил «Родину» и «Ротор».

«Две сильнейшие команды лиги сейчас по игре — это «Родина» и «Ротор». После прихода Парфёнова «Ротор» стал играть в комбинационный футбол. Если бы отставание было чуть меньше, то они бы вклинились в борьбу за прямую путёвку в РПЛ», — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, московская «Родина» идёт на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 55 очков за 28 матчей. «Ротор», набравший 45 очков, занимает четвёртую строчку в таблице первенства.