«Мы заслужили победу над «Манчестер Юнайтед». Тренер «Лидса» Фарке — о результате матча

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Даниэль Фарке поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Было крайне важно проявить смелость и действовать в атакующем ключе: пассивная игра, нацеленная лишь на удержание счёта, не оставила бы нам ни единого шанса увезти очки с «Олд Траффорд».

Мы стремились к доминированию на протяжении всего матча, в том числе за счёт контроля мяча, и, на мой взгляд, уверенно прессинговали соперника. Первый тайм сложился превосходно: мы вполне могли вести в счёте 3:0 или 4:0.

Во втором тайме мы также начали очень удачно, хотя, разумеется, ещё есть над чем работать. Наша команда вышла из Чемпионшипа — мы не безупречны и порой допускаем ошибки. В то же время мы коллектив высокого уровня, способный усиливать игру за счёт качественных игроков, выходящих на замену.

Тем не менее, полагаю, нет сомнений в том, что мы заслужили победу в этом матче. Это замечательный вечер для всех, кто связан с «Лидсом», и, безусловно, важный шаг вперёд — как в плане набора очков, так и в достижении наших целей», — приводит слова Фарке официальный сайт клуба.

После 32 туров АПЛ «Лидс Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице с 36 очками. «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке, команда заработала 55 очков после 32 игр.